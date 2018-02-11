Yılmaz Vural ilk maçından mağlup ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bizler de iyi bir başlangıç yapalım istedik. Belli ki hiç kolay olmayacak bir hedefe sahibiz" dedi.

Sahasında İstanbulspor'a yenilmesinin ardından istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin'in yerine tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı getiren Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz Vural, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Vural, “Tabii ki kazanmak zorunda olan iki takım. Biri evinde muhteşem seyircisi önünde oynayan, bizler de 3 puanı alırsak rakiplerimiz kaybetmiş, 3 haftalık kötü gidişatı durdurmuş olurduk. Bir değişim oldu. Metin kardeşime geçmiş olsun, bıraktığı yerden devam edeceğiz. Sonuç olarak istedik ki bizler de iyi bir başlangıç yapalım. Dolayısıyla hedefi olan bir takım, onu özlemine kavuşturalım. Belli ki hiç kolay olmayacak bir hedefe sahibiz. İyi başladık, iyi oynuyoruz ama golü yedik. Çevirmek adına bir sürü uğraş verdik. 4-5 tane ciddi pozisyonumuz var ama bunları gole çeviremedik maalesef. Çevirmek adına uğraştık ama maalesef bütün uğraşlarımız sonuç vermedi 3-1 kaybettik. Eskişehirspour'u kutluyorum çok ciddi bir rakibinden 3 puan aldılar çıkmaya aday takımlardan birinden. Seyircisini kutlarım, puanın alınmasında ciddi katkıları var” dedi.

“Hakem bugüne kadar gördüğüm en kusursuz maçlardan birini yönetti”

Merkez Hakem Kurulu’na seslenen tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, “Bizim takımı elimize almamız gerekiyor. Kendi görüşümüzle oyuncuları yeterliliklerine bağlı olarak onlara iş yaptırmamız gerekiyor. Bu bir süreç tabii ki. Ama gönül isterdi ki başlangıçta iyi başlayalım. Bu başlangıçla da iş devam etsin. Zor bir başlangıç olacak bizim için. Ben burada çok hoşuma giden bir gelişme gördüm. Benim futbolcumun oğlu geldi maçımı yönetti. Çok mutlu oldum bundan. Bugüne kadar gördüğüm de en kusursuz maçlardan birini yönetti. Bu baskıya rağmen, kutluyorum kendisini. Merkez Hakem Kurulu’na duyurulur. Bakın aslan gibi gençler geliyor. Gökken, Oğuz ve Mert kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yönettiler. Kaybetmemize rağmen helal olsun çocuklara” ifadelerini kullandı.

“Giresun taraftarınızı maçlara bekliyorum”

Giresunspor taraftarına seslenen Yılmaz Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugünü böyle tamamlamış olduk. Benim taraftarımızdan bir ricam var. Tabii ki burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi onların bize olan isteğiydi. Kusura bakmasınlar biraz kötü bir giriş oldu. Ama haftaya Denizli maçı var cumartesi günü. Ben stat kaç kişi alıyorsa onları bekliyorum. Ne olur gelsinler. Hep birlikte biliyorsunuz takım, 41 yıllık bir geçmiş var. Olmak istenen ve Mustafa bey yönetiminde ciddi bir uğraş var. Çıkalım diye her sene kıl payı kaçırılan bir yukarı çıkma durumu var. Dolayısıyla bu sene hep beraber Giresun halkı, yöneticisi, oyuncusu ile beraber bunun farkındayız. Bunu çevirebileceğimizi düşünüyoruz. İyi oynayan bir takım ama önemli pozisyonları her maçta olduğu gibi net bir şekilde gole çeviremediler. Bu futbolda hataya gelmiyor.”