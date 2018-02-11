Yıldırım Demirören

Beşiktaş, Karabük karşısında bu sezonun en tempolu ve en iyi futbolunu oynadığı maçı taraftarlarına izletti. Oyun üstünlüğü, topa sahip olma, pas yüzdesi gibi bütün istatistiklerde Beşiktaş müsabakada her yönüyle ağır bastı. Maçın anekdot ve gizli sinerjilerine bakacak olursak:

1- Beşiktaş'a geldiği günden beri büyük katkılar sağlayan, Alex'in Fenerbahçe'de ortaya koymuş olduğu performansı aynı şekilde Beşiktaş'ta ortaya koyan, güzel goller atan ve attıran Talisca'nın performansı farkındalık yaratmaya devam ediyor.

2- Gökhan sağdan Babel ve Adriano da soldan kanatları çok iyi kullandı. Babel'in bireysel olarak ofansif bölgede hem sol dış hem de merkezden yapmış olduğu akınlarda istediği isabet oranını sağlayamaması sayısız etkili akını sonuçsuz bıraktı.

3- Negredo takımın tempo ve hızını daima kesmekte, rakibin 3. stoperi gibi santrforda durmakta. Bireysel ve kolektif oyunda gözükmemekte. Yerine giren Vagner Love ise hem bireysel yeteneklerini takım performansıyla birleştirdi hem de takımın temposunu ve hızını arttırarak Beşiktaş'ın gerçek santrforu olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu Vagner Love'ın bundan sonra göstereceği performans belirleyecektir.

4- Kalede Fabri ve orta sahada Atiba tam bir takım oyuncusu görüntüsündeki Medel maçın kazanılmasında önemli performanslar koyup görevlerini yaptılar. Rakip ligin sonuncusu ve en zayıf ekibi olsa bile Beşiktaş'ın oynadığı tempolu ve hızlı futbol siyah-beyazlıların şampiyonluğu yolunda olumlu mesajlar vermiştir. Şenol Güneş hem Negredo hem de Love'ı kazanmak için mücadele veriyor. Aynı zamanda Vida, Medel ve Oğuzhan'ı da kaybetmemek için dengeli bir rotasyonla takımını olgun bir şekilde hazırlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Beşiktaş bu başkan, bu hoca ve taraftarıyla yine şampiyonluğun en büyük adayı. EĞER YILDIRIM DEMİRÖREN ENGELLEMEZSE!