Volkan Demirel’den küfür açıklaması! ‘Ağzına kamera sokarsan…’

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı.

Süper Lig’in 21.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’i 2-0 mağlup ederken maça kaptan Volkan Demirel’in yaptığı hareket damga vurdu. Karşılaşmanın 90+4’üncü dakikasında bir pozisyon sonrası yan hakeme doğru küfür ettiği iddia edilen Volkan Demirel’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Daha önce bir çok kez maçlarda yaşanan küfür olayları ile ilgili yaşanan tartışmalara yeni bir boyut kazandıran Volkan için twitter’da onlarca yorum yapıldı.

”ÖZÜR DİLENECEK BİR ŞEY YAPMADIM”

Karşılaşmanın ardından ekranlara gelen o görüntüleri için açıklama yapan tecrübeli file bekçisi, ”Bunlara takılmayın. Güzel şeylere odaklanın. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan. Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım. Biz geçmişte maçlarımızın ertelenmesini istemedik. Beşiktaş da istemesin. Fikstür nasılsa öyle oynayalım. Herkes çıksın oynasın” ifadelerini kullandı.

İŞTE VOLKAN İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

Pozisyon sonrası yan hakeme bakıp küfür eden Volkan Demirel'e ceza gelecek mi acaba? pic.twitter.com/x1JwUuXkrq — Recep Dogukan Cetin (@rdogukancetin) 11 Şubat 2018

TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime A.Q. diyen Volkan Demirel'e ne ceza verecek? Bekliyorum. Siz de BEYAZ FUTBOL'u bekleyin. — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 11 Şubat 2018

Yeter be @TFF_Org yeter adam resmen küfür ediyor. sadece Beşiktaş için mi geçerli bu kural Volkan Demirel — Kartal Golgol (@GolgolKartal) 11 Şubat 2018

Küfür ettiğini itiraf eden Volkan Demirel için bu sefer @TFF_Org ceza vermemek için bir bahane bulabilecek mi sizce ? — Furkan (@furkanylcnkaya1) 11 Şubat 2018

Volkan Demirel geceye damga vurdu! Tarihi farkı kaçırdık... Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Volkan Demirel maç sonu tarihi farkı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli kalecinin gollerde yaşadığı sevinçler de geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku