Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-1 Fenerbahçe

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Vitra, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 18-25, 25-21, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında ağırladığı Fenebahçe’yi 3-1 mağlup etti. Haftanın karşılaşmasında ilk setin kazanını 25-18’lik skorle Fenerbahçe oldu. Daha sonraki setlerde oyuna ağırlığı koyan Eczacıbaşı VitrA 25-21, 25-15’lik setlerle 2-1 öne geçmeyi başardı.Etkili ataklarına son sette de devam eden Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 ve maçı 3-1 kazandı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Jordan Larson 12 ve Büşra Kılıçlı 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.

Öte yandan, Eczacıbaşı VitrA – Fenerbahçe maçını izlemeye gelen Sakarya Engelli Bireyler Spor Merkezi öğrencileri, karşılaşma öncesi oyuncularla birlikte “Filede Engel Yok” pankartıyla sahaya çıkarken, her iki takım oyuncuları şehitlerimiz için siyah kurdelelerle maça çıktı.

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SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman.

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ezgi, Simge (L), Güldeniz, Ognjenovic, Beyza, Hande.

FENERBAHÇE: Eda, Tomkom, Rahimova, Dicle, Polen, Damla, Melis (L), Merve, Çağla, Bahar.

SETLER: 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-19)

SÜRE: 103 dakika (25,29,23,26)

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

İlbank – Seramiksan: 0 – 3

Nilüfer Bld. – Bursa B.Şehir Bld.: 0 – 3

Çanakkale Bld. – VakıfBank: 1- 3

Beşiktaş – Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 2 – 3

Eczacıbaşı VitrA – Fenerbahçe: 3 – 1