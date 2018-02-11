Tribünlerden ortak tezahurat ‘Vatan sana canım feda’

Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde Başakşehirli ve Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan ‘Vatan Sana Canım Feda’ tezahüratında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde Fenerbahçeli ve Başakşehirli taraftarlar hep bir ağızdan ‘Vatan Sana Canım Feda' ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratlarında bulundu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde Afrin’de şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Müsabaka öncesinde Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 11 Mehmetçik için saygı duruşu yapıldı. Öte yandan 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda mücadele öncesi şehitler için hazırlanan video oynatıldı.