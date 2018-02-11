Trabzonspor´dan iki farklı seri! Yerel medya isyanda…

Süper Lig´de 12 haftadır yenilmeyen Trabzonspor, 6 sezon sonra en uzun puan serisini elde etti ancak, üst üste oynadığı son 5 maçında da beraberlik elde ederek 35 sezon sonra en uzun da beraberlik serisi aldığı dönemlerden birine ulaştı. Taraftarlar ise yaşanan puan kayıplarına tepki gösterdi.

Süper Lig´in 8´nci haftasındaki 6-1´lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yapan bordo-mavililer, yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini ardından duraklama dönemine girdi.

Çalımbay yönetiminde son 12 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 2010-11 sezonundaki 15 maçlık serinin ardından 6 sezon sonra en uzun puan serisi yakaladığı dönemi geçiriyor.

6 sezon sonra en uzun puan serisi elde ettiği dönemi yaşayan bordo-mavililer, 21´inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında 1 puan alarak, ligde son 5 maçını da beraberlikle tamamlamış oldu ve tarihinde üçüncü kez en uzun beraberlik serisine ulaştı.

1979-80 sezonunda 7 maç ile en uzun beraberlik serisi alan Trabzonspor, en son 1981-82 sezonunda 5 maçlık beraberlik serisi elde etmişti. Bordo-mavililer 2017-18 sezonunda son 5 maçından da beraberlikle ayrılarak, tam 35 sezon sonra lig tarihinde üst üste 5 maçını beraberlikle tamamlamış oldu.

CAMİADA `İSTİFA´ SESLERİ YÜKSELİYOR

Bu arada kuruluşunun 50´nci yılı nedeniyle 2017-18 sezonuna zirve hedefiyle başlayan ancak üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından yarıştan uzaklaşan Trabzonspor´da yönetime de tepkiler artmaya başladı. Göztepe maçının ardından golsüz eşitlikle sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da bordo-mavili taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, sosyal medyada da Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yönetimin geleceği konuşulmaya başlandı. Birçok taraftar sosyal medyadan da yönetimi istifaya davet etti.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN

Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Bugünü ve yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 13 Şubat Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 22´nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ

Yerel gazeteler, Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile de berabere kalarak galibiyet hasretine 5 maça çıkaran Trabzonspor´a ve yönetimine tepki gösterdi. Karadeniz Gazetesi, “Hep beraber nereye kadar? O zaman yolculuk başlasın”, “Aboneyiz abone biletleri elinde” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Usta ne düşünüyon bu hususta?”, “Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na veda ettikten sonra ligde son 5 haftayı da galibiyet alamadan tamamladı” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Umutsuz vaka!”, “Ne sonuç, ne futbol, ne de hedef var!” başlıklarına yer verdi. Sonnokta Gazetesi ise, “Doktor bu ne?”, “Ligde üst üste 5´inci beraberliği alarak lige havlu attık” ifadelerine yer verdi.