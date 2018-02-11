Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tayfun Korkut’tan ilk galibiyet

Bir süre önce BundesLiga ekiplerinden VFL Stuttgart'ın başına getirilen Teknik Direktör Tayfun Korkut, yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı. Tayfun Korkut, VFL Stuttgart'a imza atmasının ardından geçen hafta çıktığı ilk maçında VFL Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönmüştü.
21:2311 Şubat 2018
0
Tayfun Korkut’tan ilk galibiyet

VFL Stuttgart, BundesLiga’nın 22’nci haftasında Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti. Takımın başına geçtiğimiz hafta getirilen Tayfun Korkut ilk kez bu maçla beraber kırmızı-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Stuttgart maçın henüz 5’inci dakikasında Daniel Ginczek’in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece VFL Stuttgart’un başında Tayfun Korkut, ilk saha maçından galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından VFL Stuttgart, puanını 24’e çıkardı. Stuttgart, gelecek hafta sonu FC Augsburg deplasmanına konuk olacak.

Etiketler
Stuttgart Tayfun Korkut
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER