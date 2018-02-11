Tayfun Korkut’tan ilk galibiyet

Bir süre önce BundesLiga ekiplerinden VFL Stuttgart'ın başına getirilen Teknik Direktör Tayfun Korkut, yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı. Tayfun Korkut, VFL Stuttgart'a imza atmasının ardından geçen hafta çıktığı ilk maçında VFL Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönmüştü.

VFL Stuttgart, BundesLiga’nın 22’nci haftasında Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti. Takımın başına geçtiğimiz hafta getirilen Tayfun Korkut ilk kez bu maçla beraber kırmızı-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Stuttgart maçın henüz 5’inci dakikasında Daniel Ginczek’in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece VFL Stuttgart’un başında Tayfun Korkut, ilk saha maçından galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından VFL Stuttgart, puanını 24’e çıkardı. Stuttgart, gelecek hafta sonu FC Augsburg deplasmanına konuk olacak.