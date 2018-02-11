Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 90-95 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 95-90 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş’a 90-95 mağlup oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ve Vesely’nin sayılarıyla ilk periyodu 14-21 önde tamamladı.

İkinci periyotun ilk dakikalarında etkili olan ev sahibi ekip son 6 dakikaya 25-25 eşitlikle girdi. Bu periyotta son dakikalara girilirken rakibin ataklarını kesemeyen ev sahibi takım maçı 6 sayı farkla geride kapattı. Konuk takım Fenerbahçe Doğuş, devreyi 45-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta çekişmeli geçen mücadelede iki takımda hızlı hücumlarla etkili olmayı başardı. Top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Doğuş, üst üste sayılarla 3’üncü çeyrekten 62-66 galip ayrıldı. Dördüncü periyotta savunmada etkisiz kalan Gaziantep Basketbol, son 4 dakikaya 11 farkla geride girdi. Maçın bitimine 8 saniye kala farkı 1’e indiren ev sahibi ekip skoru değiştiremeyince konuk ekip Fenerbahçe Doğuş maçı 5 farkla 90-95 kazandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan: 59-60 Tofaş Deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Tofaş, kıran kırana geçen maçta rakibini mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Mehmet Keseratar, Semih Vural

GAZİANTEP BASKETBOL: Carter 13, Armand 20, Fremanis 12, Can 6, Haciyeva 3, Erol 15, Miller 18, Murat 3

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 8, Melih 11, Wanamaker 6, Sloukas 8, Nunnally 6, Guduric 14, Vesely 18, Sinan 10, Ali 5, Ahmet 9

5 FAUL ALAN: Armand (Gaziantep Basketbol)

1. PERİYOT: 14-21

DEVRE: 39-45

3. PERİYOT: 62-66