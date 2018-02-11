Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 89-77 Eskişehir Basket
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehir Basket'i 89-77'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Efes 12. galibiyet elde ederken, Eskişehir ise 8. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşma öncesinde Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerler ve dün vefat eden Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerinden Nezihi Soydan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mücadelenin ilk dakikalarda Motum ve Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, 5-2 öne geçti. Eskişehir, Kravtsov ile boyalı aladan, Yunus ile de üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu sayıları skoru 12-12'ye getirdi. Son anlarda Dunston, Simon ve Motum 3'lüsünden sayılar üreten lacivert-beyazlılar, periyodu 26-22 önde tamamladı.
İkinci periyoda Berkay'ın pota altından bulduğu sayı ile başlayan Eskişehir, Baron'un üçlüğü ile farkı 1'e indirdi: 28-27. Daha sonra Anadolu Efes, McCollum ve Dragic'in basketleri farkı 6'ya çıkardı: 37-31. Savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Brown ve Motum'dan bulduğu sayılarla devreye 48-37 önde girdi.
Üçüncü periyota Motum ve McCollum'un üç sayı gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, farkı 19'a çıkardı: 57-38. Daha sonra hücumda toparlanan Eskişehir; Baron, Yunus ve Buğrahan'ın üçlükleri ile farkı tek hanelere indirdi: 61-52. Çekişmeli geçen periyodu son anlarında lacivert-beyazlılar Dragin'in pota altından bulduğu basketle 72-65 üstün bitirdi.
Son periyoda savunma iyi başlayan Eskişehir Basket, hücumda Yunus, Duncan ve Kravtsov'ın sayılarıyla skoru 74-70'e getirdi. Periyodun geri kalanında Eskişehir farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar, daha sakin oynayarak parkeden 89-77'lik skorla galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skoreri Efes’den 25 sayı ile oynayan Motum olurken, Eskişehir adına ise Kravtsov 23 sayı ile oynayarak takımına katkı verdi. Bu sonuçla Efes 12. galibiyet elde ederken, Eskişehir ise 8. mağlubiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Ahmet Tatlıcı
Anadolu Efes: McCollum 21, Doğuş 2, Brown 4, Birkan Batuk, Motum 25, Dragic 13, Dunston 14, Simon 10
Başantrenör: Ergin Ataman
Eskişehir Basket: Berkay 2, Yunus 11, Baron 18, Duncan 3, Buğrahan Tuncer 12, Caner Erdeniz 2, Rowland 6, Doğukan, Kravtsov 23, Doğan Şenli
Başantrenör: Josep Maria Berrocal
1. periyot: 26-22 (Anadolu Efes)
Devre: 48-37 (Anadolu Efes)
3. periyot: 72-65 (Anadolu Efes)