Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 89-77 Eskişehir Basket

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Eskişehir Basket'i 89-77 mağlup etti.

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehir Basket'i 89-77'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Efes 12. galibiyet elde ederken, Eskişehir ise 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşma öncesinde Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerler ve dün vefat eden Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerinden Nezihi Soydan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mücadelenin ilk dakikalarda Motum ve Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, 5-2 öne geçti. Eskişehir, Kravtsov ile boyalı aladan, Yunus ile de üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu sayıları skoru 12-12'ye getirdi. Son anlarda Dunston, Simon ve Motum 3'lüsünden sayılar üreten lacivert-beyazlılar, periyodu 26-22 önde tamamladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 90-95 Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 95-90 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

İkinci periyoda Berkay'ın pota altından bulduğu sayı ile başlayan Eskişehir, Baron'un üçlüğü ile farkı 1'e indirdi: 28-27. Daha sonra Anadolu Efes, McCollum ve Dragic'in basketleri farkı 6'ya çıkardı: 37-31. Savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Brown ve Motum'dan bulduğu sayılarla devreye 48-37 önde girdi.

Üçüncü periyota Motum ve McCollum'un üç sayı gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, farkı 19'a çıkardı: 57-38. Daha sonra hücumda toparlanan Eskişehir; Baron, Yunus ve Buğrahan'ın üçlükleri ile farkı tek hanelere indirdi: 61-52. Çekişmeli geçen periyodu son anlarında lacivert-beyazlılar Dragin'in pota altından bulduğu basketle 72-65 üstün bitirdi.

Son periyoda savunma iyi başlayan Eskişehir Basket, hücumda Yunus, Duncan ve Kravtsov'ın sayılarıyla skoru 74-70'e getirdi. Periyodun geri kalanında Eskişehir farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar, daha sakin oynayarak parkeden 89-77'lik skorla galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skoreri Efes’den 25 sayı ile oynayan Motum olurken, Eskişehir adına ise Kravtsov 23 sayı ile oynayarak takımına katkı verdi. Bu sonuçla Efes 12. galibiyet elde ederken, Eskişehir ise 8. mağlubiyetini aldı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan: 59-60 Tofaş Deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Tofaş, kıran kırana geçen maçta rakibini mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: McCollum 21, Doğuş 2, Brown 4, Birkan Batuk, Motum 25, Dragic 13, Dunston 14, Simon 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Eskişehir Basket: Berkay 2, Yunus 11, Baron 18, Duncan 3, Buğrahan Tuncer 12, Caner Erdeniz 2, Rowland 6, Doğukan, Kravtsov 23, Doğan Şenli

Başantrenör: Josep Maria Berrocal

1. periyot: 26-22 (Anadolu Efes)

Devre: 48-37 (Anadolu Efes)

3. periyot: 72-65 (Anadolu Efes)