Survivor Melih Özkaya kimdir ? Kaç yaşında, Aslen nereli ? Survivor Melih’in mesleği nedir?

Survivor All Star gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Melih Özkaya, voleybolculuk ve dizi oyunculuğu yapıyor. Peki Melih Özkaya kimdir? Melih Özkaya nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır? İşte Melih Özkaya hakkında tüm merak ettikleriniz...

Survivor 2018’de Gönüllüler takımında yarışacak Voleybolcu Melih Özkaya da yer alıyor. Survivor Melih’in hayatına dair detaylar izleyeciler tarafından oldukça merak ediliyor. Melih Özkaya kimdir? Survivor Melih kaç yaşında? İşte Melih Özkaya hayatı…

SURVİVOR MELİH ÖZKAYA KİMDİR? MELİH ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018’de.