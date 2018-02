Survivor Hilmi Cem kimdir? All Star Hilmi Cem nereli?

SURVİVOR 2018 KADROSUNDAKİ HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR? SURVİVOR HİLMİ CEM KAÇ YAŞINDA?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992'de Muğla Yenice'de doğmuştur. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Son yıllarda televizyon projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren Hilmi Cem, 2018 Survivor All Star'da yeniden şampiyon olmak için savaşacak…

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini de canlandırdı.