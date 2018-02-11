Survivor gönüllüler yarışmacısı Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında?

Survivor gönüllüler takımının yarışmacıların Gizem Kurtulan, Google'da araştırılan isimlerin başında yer alıyor. Güzelliğiyle olduğu kadar, sportif becerileriyle de dikkat çeken Survivor Gizem şampiyonluk için de oldukça iddialı. Peki, Gizem Kurtulan kimdir? Kaç yaşındadır?

Survivor 2018’in başlamasıyla birlikte izleyiciler yarışmacıları daha yakından tanımaya başladı. Bir de daha çok tanımak istedikleri yarışmacılar var. Bunlardan biri de Survivor Gönüllüler takımında Gizem Kurtulan kim olduğu merak konusu oldu. Sempatik yapısı ve güzelliğiyle izleyiciler tarafından dikkat çeken Gizem Kurtulan kimdir? Kaç yaşındadır?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası’na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan’ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.