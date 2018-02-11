Survivor Gamze kimdir? Gamze Aksu kaç yaşında ve nereli?

Survivor adasında geçen Recep İvedik 4 filminde rol aldıktan sonra Survivor 2018 kadrosunda da yer alan Gamze Aksu adından sıkça söz ettirdi. Peki Survivor All Star takımına karşı gerçek performansını sergileyecek Gamze Aksu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Survivor Gamze hakkında merak edilenler...

Survivor 2018 kadrosu açıklandı, dev yarış başladı… Survivor Gönüllüler takımı içinde yer alan Firuze Gamze Aksu, geçmişiyle dikkat çekiyor. Ebru rolü ile Recep İvedik 4 filminde Survivor'a katılan Gamze bu kez gerçek Survivor adasında All Star takımına karşı şampiyonluk için yarışacak. Peki henüz Survivor’un başında olmasına rağme tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli ve hakkında araştırılan tüm detaylar…

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACISI GAMZE AKSU KİMDİR?

Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü'ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir'de, İstanbul'da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.