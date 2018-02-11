Sumudica: Sizin için Allah, benim için Tanrı bugün bize yardım etmedi!

Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, 1-0 geriye düştükleri maçta takımın direnç göstererek beraberliği yakalamasının olumlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, rakiplerine ilk yarıda hiç pozisyon vermediklerini, ikinci devrede ise duran toptan gol yediklerini belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Sumudica, “İkinci yarı beraberliği yakaladıktan sonra rakip sadece hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. Son dakikalarda Şamil önemli bir fırsatı kaçırdı. Sizin için Allah, benim için Tanrı bugün bize yardım etmedi. Rakibimiz defans yapmaya gelmiş. İlk yarıda hiç fırsat yakalayamadılar. Taraftara teşekkür ediyorum, beraberlik golünü bulmada bize yardım ettiler.” diye konuştu.

MAÇ SONUCU: Kayserispor 1-1 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig 21. hafta Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un yeni transferi Robinho golle tanıştı. İlgili Haberi Oku

Ligde 5. sırada olduklarını hatırlatan Rumen teknik adam, şunları kaydetti: “Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Burada unutmamamız gereken Göztepe ve Sivasspor’un üstündeyiz. Rakiplerimizle aynı puanda olursak ikisine karşı da avantajlıyız çünkü Sivas’a karşı deplasmanda kazandık evimizde berabere kaldık. Göztepe’yi de evimizde yendik deplasmanda berabere kaldık ve ikisinden de 4’er puan aldık. 13 maçımız daha var. Benim için bütün maçların tamamı final havasında. Kayserispor ilk yarıdaki futboluna devam edecek.