Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener
Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe, Chibuike (Oğuz dk. 54), Çağrı, Samaras, Enes (Gökay dk. 64), Göksu, Ayite (Samed dk. 78)
Yedekler: Sifakis, Muhammet, Angan, Burhan, Berat, Ufuk
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtvac, Abdülkadir (Gökhan dk. 46), Burhan, Bakamenga (Nobre dk. 46), Hakan Arslan (Selim dk. 77), Taylan, Lokman, Scuk, Erhan
Yedekler: Ahmet, Tolga, Metin, Erman, Muammer, Osman, Alperen
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: (dk. 34) Göksu Türkdoğan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ahmet Cebe, Chibuike, Oğuz, Gökay (Samsunspor), Lokman Gör, Nobre (B. B. Erzurumspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
2′ Acka'nın ara pasına hareketlenen Taylan'ın şutu direğin solundan auta çıktı.
11′ Burhan Eşer'in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.
31′ Ahmet Burak Solakel'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
GOL! 34′ Enes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu'nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0
79′ Selim’in cepheden şutunu kaleci Furkan zorlukla kornere çeldi.
83′ Topu önünde bulan Gökay’ın golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
87′ Selim’in 6 pas içerisinden vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.