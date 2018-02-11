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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Samsunspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tek golle mağlup etti.
15:5111 Şubat 2018
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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay, Emrah Ünal, Murat Şener

Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe, Chibuike (Oğuz dk. 54), Çağrı, Samaras, Enes (Gökay dk. 64), Göksu, Ayite (Samed dk. 78)

Yedekler: Sifakis, Muhammet, Angan, Burhan, Berat, Ufuk

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtvac, Abdülkadir (Gökhan dk. 46), Burhan, Bakamenga (Nobre dk. 46), Hakan Arslan (Selim dk. 77), Taylan, Lokman, Scuk, Erhan

Yedekler: Ahmet, Tolga, Metin, Erman, Muammer, Osman, Alperen

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: (dk. 34) Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ahmet Cebe, Chibuike, Oğuz, Gökay (Samsunspor), Lokman Gör, Nobre (B. B. Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Acka'nın ara pasına hareketlenen Taylan'ın şutu direğin solundan auta çıktı.

11′ Burhan Eşer'in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.

31′ Ahmet Burak Solakel'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

GOL! 34′ Enes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu'nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

79′ Selim’in cepheden şutunu kaleci Furkan zorlukla kornere çeldi.

83′ Topu önünde bulan Gökay’ın golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

87′ Selim’in 6 pas içerisinden vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.

Etiketler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Samsunspor
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