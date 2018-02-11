Spor Toto 1. Lig | İstanbulspor 2-1 Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı lider Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
İstanbulspor: Okan, Mehmet Zeki, Wellington, Yalçın, Oğuzhan, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Eslem dk. 84), Halil (Yusuf dk. 79), Ali Dere, İbrahim (Kojic dk. 86)
Yedekler: Umut, Duhan, Muhammet Demirci, Kubilay, Muhsin, Kojic, Bougouhi, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ümraniyespor: Burak, Oğuz, Appindangoye, Merthan, Mücahit, Bulut (Timur dk. 69), İbrahim, Vasilogiannis, Emircan (Samet dk. 80), Bahadır (Serdar Özbayraktar dk. 62), Rangelov
Yedekler: Metin, Mustafa, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Kerem
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Halil (dk. 48) Onur Kolay (dk. 55) (İstanbulspor), Merthan (dk. 90+1) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor), Appindangoye, Bulut (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
37′ Ceza sahası dışı sağ çaprazından Mücahit'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
GOL! 48′ Cajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Halil'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
50′ Bahadır'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emircan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan'a çarparak kornere çıktı.
GOL! 55′ Cajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
59′ İbrahim Akdağ'ın ortasında Merthan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
71′ Sağ kanattan Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
GOL! 90+1′ Ceza sahası dışından Oğuz Ceylan'ın içeri çevirdiği topa Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan geri döndü. Dönen topu takip eden Merthan filelerle buluşturdu.