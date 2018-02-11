Samet Aybaba: Galip ayrılabilirdik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularım tercihlerini daha iyi kullansaydı galip ayrılabilirdik” dedi.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “İyi iki takımın maçıydı. Kayseri gerçekten iyi bir takım. Kayseri önde baskı yapar diye bekliyorduk. Ama geride karşıladılar. Pozisyon bulmakta onlar da zorlandı biz de zorlandık. Oyuncularımız biraz daha dikkatli ve tercihleri doğru olsaydı belki galip gelebilirdik” diye konuştu.