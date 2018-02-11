Robinho ilk golünü attı! Robinho’nun Kayserispor’a attığı serbest vuruştan golü izle!

Kayserispor Sivasspor maçı ikinci yarının başında, 53. dakikada devam Sivassporlu Robinho ilk golünü Kayserispor'a serbest vuruştan attı. Muhteşem golü beklemeden izlemek isteyen taraftarlar Robinho'nun frikikten atarak Sivasspor'u 1-0 öne geçirten golü haberimizde bulabilir.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Kayserispor Sivasspor maçında pozisyonlar ardı ardına yaşanırken gol ikinci yarının başında geldi. Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı Robinho 53. dakikada maçın serbest vuruştan yaptığı harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kaderini değiştirmekle kalmayıp maçın skorunu da değiştiren Robinho’nun Sivas formasıyla attığı ilk golü aşağıdaki linke tıklayarak beklemeden izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇINDA ROBİNHO’NUN SERBEST VURUŞTAN ATTIĞI GOLÜ İZLE!

Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Kayserispor Sivasspor maçında Robinho maçın 53. dakikasında serbest vuruştan attığı enfes gol ile takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.