Rıza Çalımbay ve Lucescu Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini tribünde yer aldı.

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