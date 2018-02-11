Rıza Çalımbay ve Lucescu Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini tribünde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da takip ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Rıza Çalımbay'ın analiz 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’na gelerek karşılaşmayı takip etti.
LUCESCU DA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki yerini aldı. Rumen teknik adam, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesine gelerek, müsabakayı tribünden takip etti. Öte yandan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu da mücadeleyi tribünden takip ederek, takımını yalnız bırakmadı.