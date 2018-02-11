Ramazan Kalyoncu kimdir? Kaç yaşında? Survivor Ramazan nereli?

Survivor Gönüller takımında ön planda yer alan isimlerden olan Ramazan Kalyoncu birçok izleyicinin dikkatini çekti. Surivivor 2018'i izleyenler programın bitmesinin ardından Survivor Ramazan kimdir diye araştırmaya başladı. Peki Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında? İşte cevabı..

Survivor 2018’de Gönüllüler takımında yer alan Ramazan Kalyoncu, ekranlardan tanıdık bir isim olarak yarışmaya katıldı. Fakat yine birçok kişi Survivor Ramazan’ın hayat hikayesini, kim olduğunu merak ediyor. . Peki, Ramazan Kalyoncu kimdir? Ramazan Kalyoncu kaç yaşında? İşte Ramazan Kalyoncu’nun hayat hikayesi…

SURVİVOR RAMAZAN KİMDİR? RAMAZAN KALYONCU KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro'da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.