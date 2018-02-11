ÖZET: Başakşehir Fenebahçe maç özeti! Fener’den zirve yürüyüşü… İşte Başakşehir Fenerbahçe maçın özeti…

Başakşehir Fenerbahçe maçında Fernandao'nun golleriyle 3 puanla ayrılan taraf 2-0 skorla Fenerbahçe oldu. Heyecanla beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçı özet görüntülerini izlemek isteyen taraftarlar özetii haberimiz içerisinde bulabilir. İşte Fenebahçe'nin şampiyonluk yarışısında yeniden iddialı hale geldiği Başakşehir Fenerbahçe özeti ve maçın golleri...

Süperl Lig 21. haftanın en kritik maçında Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Maç boyunca oyun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, lider Başakşehir karşısında adeta coştu. Fenerbahçe hücüm oyunu anlayışıla çıktığı maçta Başakşehir’i 2-0’lık sonuçla zorlanmadan geçti. Fernandao’nun adeta patladığı maçta Fenerbahçe adına iki golü atan isim oldu. Fenerbahçe Başakşehir maç özeti bile gol pozisyonlarıyla birlikte ekran başında izleyenleri bile heyecanlandıracak. Takımını Başakşehir Stadı’nda yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı takımının sergilediği oyunla stattan memnun ayrıldı. Fenerbahçe Başakşehir maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında zirve mücadelesi içinde olan iki takımdan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı kaşıya geliyor… Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçın hakemi Halil Umut Meler. 19. dakikada Fenerbahçe’nin ön alan baskısı yine pozisyon getirdi. Giuliano’nun şutu Josef’e çarparak direkten döndü. Fenerbahçe, 32. dakikada Fernandao’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 56. dakikada Fernandao ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Fernandao attığı gollerle maçın sonucunu tayin etti ve takımını sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gökhan, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao

BAŞAKŞEHİR 31 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürdü. Medipol Başakşehir’in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu. Abdullah Avcı’nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı’nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir’in yenilmezlik serisi 31 maç boyunca sürdü. Fenerbahçe maçının sonucuyla birlikte seri de sona ermiş oldu.

FENERBAHÇE'DE GİULİANO SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de başlıyor. Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Giuliano’yu Başakşehir'e karşı ilk 11'de başlatıyor. Başarılı oyunuyla taraftarının yüzünü güldürdü.