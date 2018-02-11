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Mustafa Yumlu’nun müthiş golü sosyal medyayı salladı: ‘Zlatan tarzı gol’

Teleset Mobilya Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor'a attığı topuk golüyle adeta Zlatan Ibrahimovic'e nazire yaptı.
14:4411 Şubat 2018
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Mustafa Yumlu’nun müthiş golü sosyal medyayı salladı: ‘Zlatan tarzı gol’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor’un oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor maçında attığı golle gündeme oturdu.

Mücadelenin 24. dakikasında, Olcan Adın’ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı serbest vuruşta, topuğuyla dokunuş yapan Yumlu, enfes bir gole imza attı.

Bu golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli savunma oyuncusunun attığı gol, akıllara Zlatan Ibrahimovic’i getirdi.

Sosyal medyada ise konuyla ilgili şu yorumlar yapıldı;

Etiketler
bursaspor Mustafa Yumlu Teleset Mobilya Akhisarspor Zlatan Ibrahimovic
Son güncelleme: 14:53 | 11.02.2018
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