Mustafa Yumlu’nun müthiş golü sosyal medyayı salladı: ‘Zlatan tarzı gol’

Teleset Mobilya Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor'a attığı topuk golüyle adeta Zlatan Ibrahimovic'e nazire yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor’un oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor maçında attığı golle gündeme oturdu.

Mücadelenin 24. dakikasında, Olcan Adın’ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı serbest vuruşta, topuğuyla dokunuş yapan Yumlu, enfes bir gole imza attı.

Bu golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli savunma oyuncusunun attığı gol, akıllara Zlatan Ibrahimovic’i getirdi.

Sosyal medyada ise konuyla ilgili şu yorumlar yapıldı;

Akhisar’lı Mustafa Yumlu , Zlatan tarzı gol attı. Trabzonsporluların kazma lakabı taktığı adam Zlatan İbrahimoviç gibi gol attı diyorum ! — Konyaspor Tarihi (@konyasportarihi) 11 Şubat 2018

Kim derdi ki yılın golünü Mustafa Yumlu atatacak.. Hayat ne garip.. pic.twitter.com/iLQjpVs01U — (@Capitao_3) 11 Şubat 2018

Mustafa Yumlu gol attı iyi de, hayatı yalan üzerine kurulu sahada. Kendini sürekli yere atıyor. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) 11 Şubat 2018

Mustafa Yumlu Bursaspor'a Ibrahimoviç golü attı. İzlemeniz lazım. — Onur Tuğrul (@onurtugrul) 11 Şubat 2018

Mustafa Yumlu Zlatan İbrahimovic golü attı! Hayatta her şey mümkün. — Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) 11 Şubat 2018

Mustafa Yumlu az once hayatinin golunu atti. Zlatan Mustafaovic :) Kiymetini bilemedik. Net haftanin golu. — Hasan KOÇ (@zirvetutkusu) 11 Şubat 2018