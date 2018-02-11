Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’de Guiliano ilk 11…

Medipol Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig'de haftanın en kritik maçı için karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesi heyecan seviyesi yüksek bir maça sahne olacak. Peki taraftarların Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta ve Başakşehir FB maçı hangi kanalda olduğunu merakla araştırdığı Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı saati, ne zaman, hangi kanal yayınlıyor ? İşte Başakşehir Fener maçı saati, hangi kanal, Başakşehi Fener maçı ilk muhtemel ilk 11'i ve merak edilen her şeyi haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

İkinci yarıya istediği gibi başlangıç yapamayan Fenerbahçe. Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir’e konuk oluyor. Zirve mücadelesi veren iki takımın adeta savaş vereceği maçta Fenerbahçe, Başakşehir maçını kaybederse fark 8 puana çıkacak, kazanırsa ise 2 puana inecek. Sarı kanaryalar için ya tamam ya devam niteliği taşıyan Fenerbahçe Başakşehir maçı hayati önem taşıyor. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Giuliano’nun da sakatlığının tam olarak geçmese de oynamak istediği için kadroda yer alması bekleniyor. Milyonlarca futbol sever şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olan Başakşehir Fenerbahçe maçı saati, hangi kanalda, ne zaman sorularının cevabını arıyor. Her iki takımın taraftarı dev mücadeleyi izlemek için maç saatinde ekrana kilitlenecek. Peki Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının saati, kanalı ve mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAATİ KAÇTA? BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin puan durumu içindeki yerini etkileyecek dev maç Halil Umut Meler hakemliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Dev mücadeleye dair Başakşehir Fenerbahçe maçı saati ve hangi kanal olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

MAÇ GÜNÜ | #ibfkVfb3. İstanbul Fatih Terim19:007 C pic.twitter.com/yzG1BXu3En — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 11 Şubat 2018

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İL 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Fernandao

Takımımız oynadığı son 19 resmi maçta mağlup olmadı. #FBSK pic.twitter.com/ZV8zygO2hc — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Şubat 2018

BAŞAKŞEHİR İLE FENERBAHÇE PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Geride kalan 20 haftada 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’in en yakın takipçisi Galatasaray ile arasında iki puanlık bir fark bulunuyor.38 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe’nin ise rakibiyle arasındaki puan farkı 5.

BAŞAKŞEHİR 31 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu. Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

FENERBAHÇE’DE GİULİANO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında kadroda olacak. Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu riske atmayarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper Luis Neto ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR’DE EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.