MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Fenerbahçe: 0-2

Fenerbahçe lider Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertliler Ba şakşehir’in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 21.haftanın dev maçında Fenerbahçe lider Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 32.dakikada takımını 1-0 öne geçiren Fernandao, 56’da bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0’a getirdi ve 3 puan Fenerbahçe’nin oldu. Bu sonucun ardından puanını 41’e çıkaran Fenerbahçe 3. sıraya yükseldi ve 43 puanda kalan rakibiyle farkı 2’ye indirdi. 2 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, 2 haftada 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir ise ağır bir yara aldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir’de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro’ya görev vermezken Elia’yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan’ı ise ilk 11’de sahaya dürdü.

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE’DE NETO VE GIULIANO 11’DE

Fenerbahçe’de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18’inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11’de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı’ya ise görev vermedi.

ARDA TURAN İLK KEZ 11’DE

Medipol Başakşehir’in devre arasında Barcelona’dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11’de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan’a ilk 11’de şans verdi.

LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.