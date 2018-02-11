MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor yenerek 12 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Bursaspor’u konuk etti. Ligde 12 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Teleset Mobilya Akhisarspor, Mustafa Yumlu’nun şık golüyle üç puana uzandı.

Mustafa Yumlu`nun müthiş golü sosyal medyayı salladı: `Zlatan tarzı gol` Teleset Mobilya Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor'a attığı topuk golüyle adeta Zlatan Ibrahimovic'e nazire yaptı. İlgili Haberi Oku

İki takımın da kontrollü bir futbol oynadığı karşılaşmada pek fazla gol pozisyonu yaşanmadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada tek gol duran toptan geldi. Kazanılan serbest vuruşta Olcan Adın’ın ortasına ceza sahası içinde topuğuyla vuran Mustafa Yumlu, kaleci Harun Tekin’i avladı. Karşılaşmanın 24. dakikasındaki bu golün ardından savunma tedbirlerini arttıran ev sahibi ekip, mücadelen galip ayrılmayı başardı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 24 yaptı ve düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Bursaspor ise 26 puanda kaldı.