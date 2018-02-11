MAÇ SONUCU: Kayserispor 1-1 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig 21. hafta

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un yeni transferi Robinho golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kayserispor’a konuk olan Demir Grup Sivasspor, yeni transferi Robinho’nun golle tanıştığı maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken Sivasspor’un yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, 53. dakikada frikikten harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak ev sahibi Kayserispor’da kaptan Umut Bulut 66. dakikada skora 1-1’lik dengeyi getiren golü atarken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 31 yaparken Kayserispor 35 puana ulaştı. Sivasspor gelecek hafta sahasında Osmanlıspor’u ağırlarken Kayserispor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.