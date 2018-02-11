MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-2 Konyaspor

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Remy Riou, Sackey (Mamadou Fofana dk. 62), Efecan Karaca (Wanderson dk. 66), Emre Akbaba, Villafanez, N'Skala (Berkan Emir dk. 82), Welinton Souza Silva, Tzavellas, Douglas Matos, Fernandes, Gassama

Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Augusto, Emre Nefiz, Barış Başdaş, Murat Sevimler, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan, Eren Albayrak (Selim Ay dk. 76), Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Deni Milosevic, Moke Abro, Fofana (Jonsson dk. 66), Filipovic, Eto'o (Hadziahmetovic dk. 56), Jahovic

Yedekler: Muhammed Şengezer, Volkan, Volkan Şen, Orkan Çınar, Rüştü Hanlı, Vedat Bora, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Samuel Eto'o (dk. 21 pen.), Ömer (dk. 40) (Konyaspor), Douglas (dk. 24) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Moke Abro (dk. 64) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Remy Riou, Tzavellas (Alanyaspor), Filipovic, Serkan, Jonsson

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Emre Akbaba’nın ara pasında topla buluşan Douglas’ın ceza sahası içine girerek, yaptığı vuruşta savunma topu kornere çeldi.

5′ Lucas Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Junior Fernandes'ıin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

15′ Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba’nın ceza alanının sol çaprazından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

19′ Adis Jahovic, savunma arkasında topla buluştu ve kaleci Remy Riou’nun müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 21′ penaltı için topun başına geçen Samuel Eto'o topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL! 24′ Topla buluşan Emre Akbaba, takım arkadaşı Efecan Karaca'ya topu aktardı. Onun pasıyla altı pas içerisinde topla buluşan Douglas Costa topu ağlarla buluşturdu. 1-1

35′ Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında Jahovic'in sağ kanattan getirdiği topa Fofana gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Remy'de kaldı.

GOL! 40′ Hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Deni Milosevic'in ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner savunmadan sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

45′ Ceza sahasında topla buluşan Gassama'ya Eren Albayrak'ın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Serkan, topu çıkardı.

49′ Gelişen Konyaspor atağında Samuel Eto'o takibine atığı çalımlar sonrasında savunma arkasına pasını gönderdi ve Jahovic’i pozisyona sokmak istedi ancak tehlikeyi sezen Riou, kalesinden çıktı ve topu kontrol etti.

50′ Gelişen Alanyaspor atağında Douglas’ın pasında N’Sakala’nın sol çaprazdan şutu etkisiz oldu ve auta çıktı.

59′ Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa altı pas dışında kafa vuruşu yapan Welinton’un bu şutu üstten az farkla auta çıktı.

68′ Konyaspor ceza alanına gönderilen ortayı Douglas indirdi ve direk dibinden Wanderson’un Serkan’ın üzerinden aşırttığı topu savunma kornere çeldi.

71′ Emre Akbaba’nın ceza alanı dışında pasını Wanderson iyi kontrol edemeyerek atak sonuçsuz kaldı.

79′ Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Wanderson, savunma arkasına Lucas Villafanez’e gönderdiği pasın şiddetini ayarlayamadı ve top direkt auta çıktı.

82′ Berkan, sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Lucas Villafanez aktardı ancak topla buluşan Villafanez, çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

90′ Gelişen Alanyaspor atağında Tzavellas’in ara pasında sağdan Villafanez topa yetişemedi ve etkisiz ortasını savunma uzaklaştırdı.

90+1′ Yapılan ortaya Douglas, yakın mesafeden vole vuruşuyla kaleyi hedefledi ancak kaleci Serkan çıkardı.