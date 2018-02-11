Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup | Göztepe 29-25 AEK

Hentbolda Erkekler Eurochallenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Göztepe, Son 16 Turu ilk maçında konuğu AEK'yı 29-25 yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup Son 16 Turu ilk maçında Göztepe, konuk ettiği Yunanistan ekibi AEK’yı 29-25 yenerek avantaj yakaladı.

İlk 10 dakikayı 6-5 önde bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 16-12 galibiyetle girdi. İkinci yarıda hücumda etkili olan Uçan Adamlar bir ara farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Ancak toparlanan AEK üst üste bulduğu gollerle farkı eritti. Göztepe, taraftarının da desteği ile rakibini yendi. Karşılaşmanın rövanşı 17 Şubat Cumartesi günü Atina’da oynanacak.

Öte yandan maç öncesi AEK Kulübü Asbaşkanı Alexandros Alexiou, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’e AEK forması hediye etti. Maça büyük ilgi gösteren Göztepeli taraftarlar galibiyet sevincini oyuncularla kutladı. AEK’lı hertbolcular da tribünlere gelerek isyan marşına eşlik etti. Göztepe`de hasar büyük Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda galibiyete hasret kalan Göztepe'de işler yolunda gitmiyor. İlgili Haberi Oku

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Konstantin Ershov, Anton Pavliukov (Rusya)

GÖZTEPE: Yunus, Krivchikov 6, Kevic 3, Baran 5, Kerem 1, Can 2, Chouiref 5, Gökhan 6, Vucicevic 1, Murat Enç

AEK: Radulovic (Syngaris), Tsigogianopoulos, Hoggas 6, Zampounis 4, Lokken 2, Argyrou 3, Vrazalica 2, Perros 4, Nikolaidis, Dompris, Vamvakas 1, Mylonas 3, Georgiadis

İLK YARI: 16-12

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Can, Baran, Chouiref, Kerem (Göztepe), Lokken, Dompris, Nikolaidis (2), Vrazalica, Mylonas (AEK)