Giuliano: ‘Aslında hafta içi biraz kavgalı geçti…’

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken maçın yıldızlarından biri olan Giuliano, "Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Aslında hafta içi biraz kavgalı geçti, onlarla sürekli tartışma halindeydik. Ben saha içinde olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın yıldız isimlerinden biri olan Giuliano flaş açıklamalarda bulundu. Giuliano, hafta boyunca teknik ekip ve doktorlarla konuştuğunu ve oynamak için risk aldığını belirtti. Giuliano, “Takım halinde son derece güzel bir galibiyet aldık. Doktorumuza, sağlık ekibimize, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Aslında hafta içi biraz kavgalı geçti, onlarla sürekli tartışma halindeydik. Ben saha içinde olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi” ifadelerini kullandı. Volkan Demirel`den küfür açıklaması! `Ağzına kamera sokarsan...` Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı. İlgili Haberi Oku

Sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediklerini söyleyen yıldız oyuncu “Eğer biz bu ruhu gösterirsek, bu sıradışı birlikteliği gösterirsek, çok zor maç kaybederiz. Sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız kesinlikle” dedi. Takım olarak fedakarlık yaptıklarını söyleyen Brezilyalı, “Her oyuncunun fedakarlık yapmak istediği anlar vardır. Bunu doğru anda kullanmanız gerekir. Ben de bu akşam kullanmak istedim. Çok kritik bir akşamdı. Kaybetseydik ligin kalanı bambaşka bir tarafa gidebilirdi. Fedakarlık yaptık ama tüm takım olarak yaptık bunu. Birbiri için koşan, mücadelesini son ana kadar sürdüren bir takım vardı bugün” dedi. Abdullah Avcı`dan Fenerbahçe`ye gönderme! Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku