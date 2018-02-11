Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gönüllüler takımında yarışacak , programın izleyicileri tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Kick Boks yapan Survivor Funda, yarışmada da iddialı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Peki, gönüllüler takımındaki Survivor Funda kimdir ve Funda Alyakış kaç yaşındadır? İşte detaylar...

10 Şubat’ta başlayan Survivor kadrosu içerisinde dikkat çeken isimlerden biri de Funda alkayış oldu. Survivor 2018’de Gönüllüler takımında yer alan Survivor Funda’nın Kick Boks Dünya Şampiyonluğu bulunuyor. Peki Funda Alkayış kimdir? İzleyenler tarafından merak edilen Funda Alkayış evli mi, kaç yaşında? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA YARIŞAN FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Diken Alkayış, 1987 yılında Mersin'de doğmuştur. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. 2009 yılında zayıflama amacıyla spora başlayan Funda Diken Alkayış; daha sonra sporu hayatına dahil etmiş ve Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu spor dallarıyla uğraşmaktadır.

Ali Alkayış ile evlidir. Funda Alkayış, spora ilk başladığında ailesinin karşı olduğunu bunun nedeninin ise vücudunun morarmış olmasını gösteriyor. Ancak bu spordan vazgeçmediğini inat ettiğini ve başarılı olduğunu belirtmiştir. Kickboksu erkek sporu olarak görmediğini bir çok kadın sporcunun erkek sporcudan başarılı olduğunu belirtmiştir. Bir sporda başarılı olmak için istemenin ve kazanmaya olan inancın önemli olduğunu belirtmiştir. Dünya Şampiyonu olan ve ülkemize 2 altın madalya getirmiştir.