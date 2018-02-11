Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile tartışma yaşadı. Maçın 90. dakikasında yardımcı hakeme 4 dakika uzatma işaret eden Fırat Aydınus, tabelanın 6 dakika göstermesi ile adeta sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.

En fazla kurtarış yapan kaleci: Serkan Kırıntılı Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Serkan Kırıntılı bir penaltı kurtarışının yanında toplam 13 kurtarış yaparak kırmızı kart gören takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu. İlgili Haberi Oku

Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte sosyal medyada Fırat Aydınus ve yardımcısı arasında yaşanan tartışma ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

Maçın sonlarına doğru Fırat Aydınus bi dellendi sebebi neydi, Bilen var mı?

Adis orda yerde idi ona mı tepki veriyor diyecem de reaksiyonu fazla, ? — Sheriff Cemal (@KS42Cemal) February 11, 2018

fırat aydınus bu hareketin aynısını geçen haftada yaptı.tek goren ben değilim dimi?iyi mac yönetiyor ama insanlara yada takım arkadaşlarına yani 4. hakeme böyle davranmamalı.anadolu takımlarında ki her futbolcuya fırça atiyor.astigim astik modeli — ramires55 (@ramires551) February 11, 2018

Fırat aydınus sen o düdüğü bırak gel dizilerimize oyuncu ol bu şovmenlikle çok para kazanırsın. — Murat Altunkeser (@altunkesr) February 11, 2018

Fırat Aydınus'un sinirlenme sebebi maçın 6 dakika uzamış olması.Aydınus 4 dakika uzatma verdi 4. hakem ise 6 tabelasını kaldırdı. — ERMAN ATIL (@ERMANATIL) February 11, 2018

Firat aydinus sinirden futbolculari tokatlicak — Onuur (@Onurcnn1903) February 11, 2018

Fırat Aydınus 6 değil 10 dk da uzatsan bu maç Konyanın helal olsun Serkan Kırıntılı .. — Halit Yazıcı (@AgrEng) February 11, 2018

Firat Aydınus çıldırdı 'la ne oluyor — Mehmet Yılmaz (@Feghouli89So) February 11, 2018

Fırat Aydınus'un çıldırması… — Ekin Ersen (@ersenekin) February 11, 2018

Fırat Aydınus yan hakeme öfke kustu 4 verdim neden 6 veriyorsun diye hayatımda bir hakemi böyle insanlıktan çıkmış görmedim :D ne biçim kızdı lan sjsjsjskksks — Vartolu Salihamidžić (@BayOverrated) February 11, 2018

bu firat aydinus kime böyle kizdi uzaktan? :O — Kâmran GS

Alanya'da Serkan Kırıntılı ve Fırat Aydınus şov var… — Futbol_10 (@Futbol10gs) February 11, 2018

Fırat Aydınus'un psikolojisinin bozukluğu nasıl belli oluyor. “Skor stresi” mi hayırdır, sen altı üstü hakemsin :) Ya da büyük bir baskı var… — Avfattas▫️◽️⬜️◼️◾️▪️ (@Avfattas) February 11, 2018