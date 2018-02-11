Fernandao: ‘Golleri tek başıma atmıyorum’

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Fernandao, Medipol Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçta 2 gole imza atan Fernandao değerlendirmelerde bulundu.

Fernandao attığı goller için mutlu olduğunu söylerken, takım olarak çok iyi olduklarını dile getirdi.

İşte Fernandao’nun maç sonundaki açıklamaları…

”Ben her zaman çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürdüm. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aldığımız skordan mutluyum ve ben bu golleri tek başıma atmıyorum. Tüm takım arkadaşlarım bu akşam çok iyi bir katkı yaptı.”

Fenerbahçe`den soyunma odası motivasyonu Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0'lık bir galibiyet alan Fenerbahçe'de zaferin şifrelerinden bir tanesi maçtan sonra ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku