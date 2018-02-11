Fenerbahçe’den soyunma odası motivasyonu

Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0’lık bir galibiyet alan Fenerbahçe’de zaferin şifrelerinden bir tanesi maçtan sonra ortaya çıktı.

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler'in aktardığına göre sarı lacivertli ekip 3. Fatih Terim Stadyumu'ndaki deplasman soyunma odasını maçtan önce sarı lacivert hale getirdi. Normalde turuncu renklerle kaplı odanın oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonunu negatif etkilediğini düşünen Fenerbahçe teknik heyeti amblemler ve eski maçlardan karelerin yer aldığı duvar kağıtlarını duvarlara astı ve adeta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu atmosferini yarattı.

Fenerbahçe`den çifte vurgun! 2-0 kazanınca... Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında deplasmanda M.Başakşehir karşısında 2-0 kazandı ve büyük avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku