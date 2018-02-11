Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’den soyunma odası motivasyonu

Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0’lık bir galibiyet alan Fenerbahçe’de zaferin şifrelerinden bir tanesi maçtan sonra ortaya çıktı.
21:3611 Şubat 2018
0
Fenerbahçe’den soyunma odası motivasyonu

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler'in aktardığına göre sarı lacivertli ekip 3. Fatih Terim Stadyumu'ndaki deplasman soyunma odasını maçtan önce sarı lacivert hale getirdi. Normalde turuncu renklerle kaplı odanın oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonunu negatif etkilediğini düşünen Fenerbahçe teknik heyeti amblemler ve eski maçlardan karelerin yer aldığı duvar kağıtlarını duvarlara astı ve adeta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu atmosferini yarattı.

11 Şubat 2018 Fenerbahçe`den çifte vurgun! 2-0 kazanınca... Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında deplasmanda M.Başakşehir karşısında 2-0 kazandı ve büyük avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Başakşehir Fenerbahçe soyunma odası
Son güncelleme: 21:37 | 11.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER