Fenerbahçe’den soyunma odası motivasyonu
Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0’lık bir galibiyet alan Fenerbahçe’de zaferin şifrelerinden bir tanesi maçtan sonra ortaya çıktı.
beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler'in aktardığına göre sarı lacivertli ekip 3. Fatih Terim Stadyumu'ndaki deplasman soyunma odasını maçtan önce sarı lacivert hale getirdi. Normalde turuncu renklerle kaplı odanın oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonunu negatif etkilediğini düşünen Fenerbahçe teknik heyeti amblemler ve eski maçlardan karelerin yer aldığı duvar kağıtlarını duvarlara astı ve adeta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu atmosferini yarattı.
Son güncelleme: 21:37 | 11.02.2018