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Fenerbahçe’den çifte vurgun! 2-0 kazanınca…

Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında deplasmanda M.Başakşehir karşısında 2-0 kazandı ve büyük avantaj yakaladı.
21:2011 Şubat 2018
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Fenerbahçe’den çifte vurgun! 2-0 kazanınca…

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-2 kaybetmişti ancak rakibini deplasmanda 2-0 yenip olası bir ikili averaj durumunda rakibinin önüne geçmiş oldu.

Fenerbahçe lig tarihi boyunca M. Başakşehir karşısında 10 maça çıkarken ikinci kez galip geldi. Fenerbahçe daha önce rakibini yine Aykut Kocaman yönetiminde 2010-11 sezonunda 1-0’lık skorla yenmişti.

Ajansspor

11 Şubat 2018 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Fenerbahçe: 0-2 Fenerbahçe lider Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertliler Ba şakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Başakşehir Fenerbahçe ikili averaj
Son güncelleme: 21:25 | 11.02.2018
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