Fenerbahçe’den çifte vurgun! 2-0 kazanınca…
Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında deplasmanda M.Başakşehir karşısında 2-0 kazandı ve büyük avantaj yakaladı.
Fenerbahçe sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-2 kaybetmişti ancak rakibini deplasmanda 2-0 yenip olası bir ikili averaj durumunda rakibinin önüne geçmiş oldu.
Fenerbahçe lig tarihi boyunca M. Başakşehir karşısında 10 maça çıkarken ikinci kez galip geldi. Fenerbahçe daha önce rakibini yine Aykut Kocaman yönetiminde 2010-11 sezonunda 1-0’lık skorla yenmişti.
Ajansspor
Son güncelleme: 21:25 | 11.02.2018