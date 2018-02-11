Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım galibiyetin şifresini verdi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, "Hazırlanmak için çok zaman yoktu. Kupa maçı vardı hafta arasında. Rakibi videolarla analiz ettik. Maçın kilidi baskıydı. Tahmin ediyorum bugün en fazla koştuğumuz maç olmuştur" dedi.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, galibiyetin şifresi olarak pres gücünü gösterdi. Kaldırım, “Şampiyonlukta direk rakibimize karşı kendi sahasında aldığımız 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem moral hem özgüven açısından bize güç vereceğini düşünüyorum. Maça istediğimiz gibi önde basarak başladık. Hata da yaptılar.

İlk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek belki erken de kopabilirdi. Bizim için önemli olan 3 puan almaktı. İkinci yarı da önemli gol pozisyonlarına da girdik. Rakibe de çok gol pozisyonu vermedik. Gelecek haftalar için çok önemli bu 3 puan. Bundan sonra sonuna kadar götüreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

3 puanın şifresini açıklayan Hasan Ali “Hazırlanmak için çok zaman yoktu. Kupa maçı vardı hafta arasında. Rakibi videolarla analiz ettik. Maçın kilidi baskıydı. Tahmin ediyorum bugün en fazla koştuğumuz maç olmuştur ama bunu yapmasaydık burada bu kadar kolay 3 puan alamazdık” dedi. Volkan Demirel geceye damga vurdu! Tarihi farkı kaçırdık... Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Volkan Demirel maç sonu tarihi farkı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli kalecinin gollerde yaşadığı sevinçler de geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku