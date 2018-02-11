Eusebio Di Francesco, Fatih Terim’in sözlerine gülerek cevap verdi!

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Cengiz Ünder ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Cengiz Ünder ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj veren tecrübeli teknik adam, “Cengiz Ünder kanatlarda oynarsa daha verimli olabilir” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu sözlerine yanıt veren Di Francesco, “Eğer bunu Fatih Terim söylüyorsa (gülüyor)… Sadece şunu söylüyorum; daha çok çalışmalıyız. Cengiz bir hücumcu, biz yeni bir şeyler icat etmiyoruz. Fakat 4-2-3-1 oynamak durumdaysanız, burada tam bir merkez yok, iki tane kenar orta var. Ünder forvet arkasında oyun kurucu olarak oynayabilir ancak defansif kanat oyuncusu olarak oynayamaz. Bu pozisyon için ne fiziksel, ne taktiksel açıdan uygun değil” şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Roma formasıyla ilk golünü geçen hafta oynanan Hellas Verona karşılaşmasında kaydetmeyi başarmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cengiz Ünder’in bir yıldız olup olamayacağıyla ilgili soruya ise “Kesinlikle olabilir. Cengiz genç, hırslı ve başarıya aç bir futbolcu. Hepsinden önemlisi, gelişmeye açık bir isim. İtalya’da öğreneceği çok şey var. Sahip olduğu mantalite onu daha iyi bir hale getirecektir. endisini daha geliştirecek ve daha büyük işler başaracak” sözleriyle yanıt vermişti.

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