Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi

Everton, Premier Lig’de bu hafta Goodison Park’ta karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, müsabakada süre almadı. Everton taraftarları alınan galibiyete rağmen Cenk Tosun'un oynatılmamasına tepki gösterdi. Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'u neden oynatmadığını açıkladı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi. Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal’ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.

Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

Everton'da Cenk Tosun ayaklanması İngiliz taraftarlar, Sam Allardyce tarafından yedek kulübesine çekilen Cenk Tosun'a ilk 11'de forma verilmesi için, twitter üzerinde kampanya başlattı. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Everton taraftarları, 27 milyon Euro’ya transfer edilen Cenk Tosun’un maç 3-0 olmuşken neden oyuna girmediğini sorguladı. Maçı tribünden izleyenlerin büyük çoğunluğu Sam Allardyce’ı, Cenk Tosun’u oyuna almadığı için eleştirdi. Sosyal medyada da Cenk Tosun oynatılmamasına tepki gösteren taraftarlar, Milli futbolcunun yerine orta sahaya oyuncu sokan Sam Allardyce’ı topa tuttular. Genelde ‘Pes artık. Bu kadar da olmaz’ ile sonlanan mesajlarla İngiliz çalıştırıcıyı eleştiren Everton taraftarları, oynatılmayacaksa neden bu kadar yüksek bonservis ile Cenk Tosun’un kadroya dahil edildiğini sordu.

Sam Allardyce ise maçın ardından yaptığı açıklamada “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.