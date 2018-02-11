Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi
Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi. Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal’ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.
Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Everton taraftarları, 27 milyon Euro’ya transfer edilen Cenk Tosun’un maç 3-0 olmuşken neden oyuna girmediğini sorguladı. Maçı tribünden izleyenlerin büyük çoğunluğu Sam Allardyce’ı, Cenk Tosun’u oyuna almadığı için eleştirdi. Sosyal medyada da Cenk Tosun oynatılmamasına tepki gösteren taraftarlar, Milli futbolcunun yerine orta sahaya oyuncu sokan Sam Allardyce’ı topa tuttular. Genelde ‘Pes artık. Bu kadar da olmaz’ ile sonlanan mesajlarla İngiliz çalıştırıcıyı eleştiren Everton taraftarları, oynatılmayacaksa neden bu kadar yüksek bonservis ile Cenk Tosun’un kadroya dahil edildiğini sordu.
Sam Allardyce ise maçın ardından yaptığı açıklamada “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.