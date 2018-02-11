CANLI YAYIN: İşte Başakşehir Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi! Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın izle!

Şampiyonluk yarışının en kritik maçında Fenerbahçe Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayını için araştırma yapan taraftarlar haberimizin içerisindeki maçı canlı izle linkini kullanabilir. Puan kaybına artık tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Başakşehir karşısına üç puan için çıkıyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Google üzerinden Başakşehir Fenerbahçe canlı yayın linki aramaya devam ediyor. Başakşehir FB maçı canlı izle linkinin yanı sıra maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanalların listesini de haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve maçın detayları...

Süper Lig’de 21. hafta nefesleri kesecek dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Lider Başakşehir, şampiyonluk yarışının favorirlerinden Fenerbahçe’yi evinde ağırlıyor. Haftanın en önemli maçı olan Medipol Başakşehir Fenerbahçe mücadelesini tribünden takip edemeyecek futbol tutkunları karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceklerini araştırmaya erken saatlerden itibaren başladı. 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta sona erken Başakşehir, Fenerbahçe’yi devirerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Lider Başakşehir’in 5 puan gerisindeki Fenerbahçe ise kazanarak farkı 2 puana indirmenin peşinde. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Her iki takını taraftarının bir an önce başlamasını beklediği Başakşehir Fenerbahçe haberimizin içerisindeki bein sports linkinden canlı izleyebilir. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de haberimiz içerisinde Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI TAKİP

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Fox Sports 1 Africa, Bein Sports Max 6 France, Bein Sports THA HD 3, SportKlub 5 Crotia, SportKlub 5 Serbia, SportKlub 5 Slovenia

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İNTERNETTE CANLI İZLE

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gökhan, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao

BAŞAKŞEHİR İLE FENERBAHÇE PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA

Geride kalan 20 haftada 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’in en yakın takipçisi Galatasaray ile arasında iki puanlık bir fark bulunuyor.38 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe’nin ise rakibiyle arasındaki puan farkı 5.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAATİ KAÇTA? BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin puan durumu içindeki yerini etkileyecek dev maç Halil Umut Meler hakemliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Dev mücadeleye dair Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanal, saat kaçta, ne zaman diye merak edilen konuların başında geliyordu. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçemizin Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/T34qq8VvN9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Şubat 2018

BAŞAKŞEHİR 31 MAÇTIR YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu. Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

FENERBAHÇE’DE GİULİANO SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de başlıyor. Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu Başakşehir’e karşı ilk 11’de başlatıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper Luis Neto ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR’DE EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM

Dört maçlık galibiyet serisi deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor beraberliği ile geçtiğimiz hafta sona eren 43 puanlı Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde haftaya lider giriyor. Son dört maçında 3 beraberlik alan sarı-lacivertiler ise Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE’DE 3 SAKAT FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.