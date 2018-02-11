Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin’in tekmeliğinde Şükran Ovalı detayı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin'in, Karabükspor yedek kulübesinde otururken tekmeliğinde eşi Şükran Ovalı'nın fotoğrafının olduğu kameralara yansıdı.

Daha önce pazusuna eşi Şükran Ovalı’nın dövmesini yaptıran Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin, bu kez de tekmeliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Sabah’ta yer alan habere göre; dün gece Kardemir Karabükspor maçında yedek kulübesinde oturan milli oyuncunun tekmeliğinde de Şükran Ovalı’nın fotoğrafının olduğu görüldü.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, geçen yılın başında Roma’da hayatlarını birleştirmişti.