Aykut Kocaman: Beşiktaş maçının ertelenmesi anlamsız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. Kocaman, Beşiktaş maçının ertelenme talebi ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın yoğun bir fikstüre girdiği ve bu nedenle erteleme talebinde bulunduğu yönünde bir soruyu yanıtlayan Aykut Kocaman, “Daha önce 65 maçın 64’ünü oynadık ve 1 kez bile böyle bir talebimiz olmadı. Bu sezon başında yapılmış bir fikstür. Dolayısıyla kadrolar da buna göre yapılıyor. Çok anlamlı değil erteleme yapılması. Doğru ne ise o yapılsın. Bizim oynayacağımız kupa maçının Bayern Münih maçıyla bir alakası yok. Erteleme talebinin anlamını ben anlayamadım. Bundan faydalanma durumumuz da yok. Yanlış bir talep gibi görünüyor. Bence karar alınacak bir durum yok. Federasyonun bunu dikkate alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe maçının ardından tekrar bir Bayern Münih maçı olsa, o zaman ben ulusal düşünerek bu kararı desteklerim” dedi.

“BEŞİKTAŞ İÇİN, GALATASARAY İÇİN…”

Galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman, “Geçen devrenin ilk 4 maçından 5 puanla çıkmıştık, ona rağmen son Konyaspor maçındaki Valbuena’nın vuruşu gol olsaydı hemen hemen puan puana gelecektik. Bugün mağlup olsak da yarış devam edecekti. Önde bastık, kazandık ama tam tersi sonucu da alabilirdik. Başakşehir bu ligin en organize takımı. Bizim adımıza önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık ve kazanmayı istiyorduk. Puan kaybetsek bile yarışın içerisinde olmaya çalışacaktık. Böyle bir maçta her şey belli olmayacaktı ama takıma güven ve moral yaratacak bir durum yarattık. Beşiktaş için de Galatasaray için Trabzonspor için de lig yeniden başladı ve Başakşehir’i de bu yarışın içerisine çektik.” dedi.

“ALEYHİMİZE HAKEM HATALARI DAHA FAZLA”

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerine devam eden Aykut Kocaman, “Takım ruhu konusunda bir şikayetim yok. Bu sezon öyle bir sorun da yaşamadık. Biz anlık yaşayan bir ülkeyiz. Bizim takım için de böyle. Bu sezona damga vuran şey, bireysel hatalarımız oldu. Bu kadar hatanın kabulü mümkün değil. Ayrıca takım olarak geç kurulduk. Diğer takımların aksine hakem hatalarının aleyhimize daha yoğun olduğu dönem geçiriyoruz. Bütün bunları dikkate alırsak, bu puanımız iyi gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA MESSI DIŞINDAKİ TÜM OYUNCULAR:..”

Deneyimli teknik adam, fiziksel olarak daha da iyi duruma gelmeleri gerektiğini anlatırken “Bir şey itiraf etmek de lazım, fizik gücümüz daha yukarı çıkmalı. Bizim için yorucu bir maç oldu. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Dünyada Messi dışındaki bütün oyuncular hem toplu hem de topsuz anlamda oyunun içinde olmalı. Bu nedenle biraz daha fizik gücümüzü arttırmalıyız ve takım oyununa en iyi şekilde devam etmeliyiz.” açıklamasını yaptı.

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