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Arda Turan’a şok tepki!

Fenerbahçe'yi evinde konuk eden Başakşehir'de ilk 11 başlayan Arda Turan oyundan çıkarken taraftarı tarafından ıslıklandı.
21:2611 Şubat 2018
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Arda Turan’a şok tepki!

Fenerbahçe lider Başakşehir’i Fernandao’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertliler Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Fenerbahçe zirve yarışında önemi olan ikili averajda da rakibinden avantajı kapmış oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde ağırlarken yeni tarnsfer Arda Turan’a şok tepki geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk 11’de başlattığı Arda Turan oyundan kaldığı süre boyunca etkisiz kaldı. Başakşehir taraftarı, 74. dakikada oyundan çıkan Arda Turan’ı ıslıklayarak protesto etti. Arda’nın yerine oyuna Riad Bajic dahil oldu.

11 Şubat 2018 Fenerbahçe`den çifte vurgun! 2-0 kazanınca... Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında deplasmanda M.Başakşehir karşısında 2-0 kazandı ve büyük avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku

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