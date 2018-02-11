Arda Turan ilk kez

Medipol Başakşehir’in ara transferde Barcelona’dan kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez 11’de başladı.

Arda Turan, Medipol Başakşehir'de ilk kez 11'de. Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde İspanyol ekibi Barcelona'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan, ligin 21. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli futbolcu, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Fenerbahçe karşılaşmasında 74 dakika sahada kalırken, bu dakikadan sonra yerini Medipol Başakşehir'in bir diğer yeni transferi olan Riad Bajic'e bıraktı.

Tribünlerden ortak tezahurat ‘Vatan sana canım feda' Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde Başakşehirli ve Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan ‘Vatan Sana Canım Feda' tezahüratında bulundu. İlgili Haberi Oku

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE İKİ EKSİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro’ya Fenerbahçe maçında görev vermezken Elia’yı yedek soyundurdu.

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.