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Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye gönderme!

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.
22:1711 Şubat 2018
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Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, Fenerbahçe’nin aksine ‘oynamaya çalışan’ takımın kendileri olduğunu belirtirken, “Oynatmamaya çalışan bir rakip vardı. Bizi buraya taşıyan oyuna devam ettik. İlk golden sonra biraz daha fazla geçiş yedik, bunlar normal. Bir taraf oynatmamaya çalıştı, fizik kaliteleri yüksek. Rakibimiz bu anlamda kazandı, tebrik ediyorum. Bugün Fenerbahçe oynatmamaya geliyor, bu çok değerli. 4 yıldır gelişim gösterdi, bugün onlar oynatmamaya geliyorsa, bu değerli. Oyunun geri bildirimini yaparız. Şampiyonluğa oynamaya, şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz.Oynatmamaya çalışan ve oynamaya çalışan takımlar vardı ama biz bireysel hatalarla kaybettik.” ifadelerini kullandı.

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Etiketler
abdullah avcı Başakşehir Fenerbahçe
Son güncelleme: 00:15 | 12.02.2018
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