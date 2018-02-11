21. hafta Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe, Başakşehir’i ateşe attı!

Süper Lig'in 21. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0'ı yenerek puan durumu içinde adeta şampiyonluk yarışını yeniden başlattı. Galatasaray bu sayede Antalyaspor'u yenmesi halinde son puan durumunda yeni lider olacak. Peki Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? İşte 21. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 21. haftasındaki Başakşehir Fenerbahçe maçıyla yeniden şekillendi. Şampiyonluk umutlarını arttırmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, lider Başakşehir’i devirerek aradaki puan farkını 2’ye indirmeyi başardı. Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray’a da liderlik yolunu açtı. Sarı kırmızılı ekip yarın Antalyaspor’u devirmesi halinde puan durumunda en üstte çıkara birinci olacak. Peki Süper Lig’de son puan durumu ne? İşte 21. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Fenerbahçe, lider Başakşehir’i devirdi zirve karıştı. Rakibini deplasmanda 2 golle deviren sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını eritti. Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri; Spor Toto Süper Lig’deki 100. maçına çıkan Fernandao 32. ve 56. dakikalarda kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 41 puana yükselirken, Medipol Başakşehir 43 puanda kaldı.Başakşehir’in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor’u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Öte yandan Fenerbahçe, M.Başakşehir’in sahasında 31 maçtır süren yenilmezlik serisine son vermiş oldu.