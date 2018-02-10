Ünal Aysal, Sneijder’in ağabeyine para verdiği iddialarını yalanladı

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Wesley Sneijder'in transferinde ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro'ya para verdiği iddialarını yalanladı.

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in transferi konusunda ağabeyi Jeffrey’e para verdiği yönünde bazı gazetelerde yayınlanan haberlere için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Babaya 200 bin euro ödendi, 3 bin lira için icra geldi! Baba Barry Sneijder'a 200 bin Euro'luk jest yapan Özbek yönetiminin, 2.5 yılda birçok 2 ve 3. lig kulübüne olan 'yetiştirme bedellerini' ödemekten kaçındığı ortaya çıktı. 3 ila 15 bin TL arasındaki rakamlar yüzünden icra tebliği gelirken, yeni yönetim toplam 200 bin TL ödeyip haciz girişimini önledi. İlgili Haberi Oku

“9 Şubat 2018 günü Takvim ve Sabah gazetelerinde yer alan Ünal Aysal yönetiminin 2013 de transferini gerçekleştirdikleri Sneijder'in ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro ödediği haberi tamamen asılsız olup kamu oyunu yanlış yönlendirmek amaçlı yayınlanmıştır. 2011-2015 döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmayan hiçbir futbolcu ve menajer ödemesi yapılmamıştır.”