TFF 3. Lig | Gölcükspor 6-6 Pazarspor
Gölcükspor ile Pazarspor arasında oynanan karşılaşma inanılmaz bir gol düellosuna sahne oldu. Tam 12 golün atıldığı karşılaşmadan galip çıkmadı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Gölcükspor evinde konuk ettiği Pazarspor ile 6-6 berabere kaldı.
STAT: Şehir Stadı
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Önder Çalış, Murat Erölmez
GÖLCÜKSPOR: İlyas, Aydın, Selim, Onur, Murat Can, Sedat, Devrim, Furkan (Dk.85 Erdem), Ömer Faruk, Oktay (Dk.72 Ahmet), Berke (Dk.65 Emre)
PAZARSPOR: Salih, Egemen, Ufuk, Emrecan, Taha Batuhan, Muhammed Emin (Dk.72 Cihad), Altan, Oğuzhan, Kemal (Dk.35 Sinan Yazıcı), Turgay, Sinan Uzun (Dk.55 Mehmet)
GOLLER: Dk.30,79 Sedat, Dk.32 Oktay, Dk.36,50,64 Berke (Gölcükspor), Dk.33,56 Turgay, Dk.45 Muhammet, Dk.61 Sinan Yazıcı, Dk.77,86 Cihad (Pazarspor)
SARI KART: Oktay, Aydın, Emre(Gölcükspor), Taha Batuhan, Sinan (Pazarspor)