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TFF 3. Lig | Gölcükspor 6-6 Pazarspor

Gölcükspor ile Pazarspor arasında oynanan karşılaşma inanılmaz bir gol düellosuna sahne oldu. Tam 12 golün atıldığı karşılaşmadan galip çıkmadı.
19:5410 Şubat 2018
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TFF 3. Lig | Gölcükspor 6-6 Pazarspor

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Gölcükspor evinde konuk ettiği Pazarspor ile 6-6 berabere kaldı.

STAT: Şehir Stadı

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Önder Çalış, Murat Erölmez

GÖLCÜKSPOR: İlyas, Aydın, Selim, Onur, Murat Can, Sedat, Devrim, Furkan (Dk.85 Erdem), Ömer Faruk, Oktay (Dk.72 Ahmet), Berke (Dk.65 Emre)

PAZARSPOR: Salih, Egemen, Ufuk, Emrecan, Taha Batuhan, Muhammed Emin (Dk.72 Cihad), Altan, Oğuzhan, Kemal (Dk.35 Sinan Yazıcı), Turgay, Sinan Uzun (Dk.55 Mehmet)

GOLLER: Dk.30,79 Sedat, Dk.32 Oktay, Dk.36,50,64 Berke (Gölcükspor), Dk.33,56 Turgay, Dk.45 Muhammet, Dk.61 Sinan Yazıcı, Dk.77,86 Cihad (Pazarspor)

SARI KART: Oktay, Aydın, Emre(Gölcükspor), Taha Batuhan, Sinan (Pazarspor)

Etiketler
Gölcükspor Pazarspor TFF 3. Lig
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