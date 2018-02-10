TFF 1. Lig | Çaykur Rizespor 0-3 Altınordu
TFF 1’inci Lig’de Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu’ya 3-0 mağlup oldu.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Candaş Elbil
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Mehmet, Orhan, Saadane, Ramos, Abdullah, Özgür (Dk. 40 Turgut Doğan), Galip (Dk. 70 Süleyman), Recep (Dk. 68 Lincoln), Samudio, Vedat Muriç
ALTINORDU: Erce, Mehmet Murat, Uğur Arslan, Hasan, Yusuf, Deniz, Serkan (Dk. 76, Berkay) Barış, Kerim Avcı (Dk. 84 Kerim Alıcı), Erdoğan, Mirkan (Dk. 72 Oğulcan)
GOL: Dk. 34-48 Barış, Dk. 62 Kerim Avcı (Altınordu)
SARI KARTLAR: Ramos, Turgut Doğan (Çaykur Rizespor), Oğulcan (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15′ Samudio sağdan ceza alanına girdi, ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerine topla bulaşan Muriç´in şutunda topu kaleci Erce’den döndü.
28′ Muriç´in kafayla aşırdığı topa Samudio sert vurdu topu kaleci Erce iki hamlede kontrol etti.
GOL! 34′ Orhan´ın kaptırdığı topta savunmadaki boşluktan yararlanan Barış kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
46′ Sol taraftan Lincoln´un ortaladığı topu Samudio kafa ile kaleye gönderdi, kaleci Erce topu güçlükle kornere çeldi.
GOL! 48′ Altınordu atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış topu ağlara gönderdi. 0-2
GOL! 62′ Mehmet Murat´ın ceza sahasına ortaladığı topu Kerim Avcı kafayla ağlara gönderdi. 0-3
85′ Süleyman´ın kullandığı serbest vuruşu kaleci kornere çeldi.