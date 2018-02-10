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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 89-76 Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka, konuğu Muratbey Uşak'ı 89-76 mağlup etti.
19:5610 Şubat 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 89-76 Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta maçında Darüşşafaka, kendi sahasında Muratbey Uşak’ı 89-76 mağlup etti. Darüşşafaka ligde 11’inci galibiyetini alırken, Muratbey Uşak 14. mağlubiyetini tattı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Serhat Büker

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 25, Sant-Roos 10, Kidd 9, Bell 11, Eric 6, Okben Ulubay 16, Furkan Aldemir 10, Muhammed Baygül 2, Cummings, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut

MURATBEY UŞAK: Hamilton 8, Calloway 5, Miller 15, Miles 16, Solomon 17, Şafak Edge 10, Tayfun Erülkü, Ofoegbu 5

1. PERİYOT: 21-21

İLK YARI: 37-41

3. PERİYOT: 68-57 10 Şubat 2018 Melih Mahmutoğlu`ndan `tokat` açıklaması ve Ergin Ataman`a yanıt Fenerbahçe Doğuş takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Zeljko Obradovic ile yaşadığı tokat olayı sonrası basında yer alan iddialara sert bir yanıt verdi ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın iddialarını yalanladı İlgili Haberi Oku

Etiketler
Darüşşafaka Muratbey Uşak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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