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Survivor 2018’de All Star takımından Gönüllüler takımına kim geçecek?

Survivor 2018 All Star Gönüller bugün başlıyor. Survivor 2018 kadrosunda kimler olacak diye uzun süre tartışılmıştı. Acun Ilıcalı'dan Survivor 2018'de All Star kadrosundan bir kişinin gönüllüler takımına geçeceğini açıkladı. Peki ama Survivor All Star'dan Gönüllüler takımına kim geçecek? İşte Survivor 2018 kadrosu, All Star ve Gönüller takımı hakkında merak isimler...
19:3310 Şubat 2018
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Survivor 2018’de All Star takımından Gönüllüler takımına kim geçecek?

Survivor 2018’in başlamasına artık dakikalar geldi. Acun Ilıcalı yaptığı son açıklamayla tüm izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Survivor fragmanı ekranlarda dönmeye başlamasının ardından Acun, Survivor tanıtımda All Star kadrosundan bir kişinin, Gönüllüler takımına geçeceğini açıkladı. Survivor izleyicileri ise merakla Google üzerinde All Star takımından, gönüllüler kadrosuna kim geçecek diye araştırmaya başladı. Acun’un açıklamasının hemen ardından ekranlara Turabi’nin gelmesi, acaba gönüller kadrosu içine dahil olacak kişi Turabi mi olacak sorunu akıllara getirdi?

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gamze Aksu, Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış,Marcus

SURVİVOR 2018 ALL STAR KADROSU

Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kıllıççı, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan

Etiketler
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Son güncelleme: 19:34 | 10.02.2018
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