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Serdar Ali Çelikler’den flaş Beşiktaş açıklaması

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'ın şubat ayındaki yoğun maç takvimi için çarpıcı bir açıklama yaptı.
13:0510 Şubat 2018
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Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, NTV Spor’da Beşiktaş’ın üç kulvardaki zorlu fikstürünü değerlendirdi ve “Beşiktaş 9 günde Avrupa’dan ve ligden koparsa kıyamet kopar” dedi.

10 Şubat 2018 Kaya Çilingiroğlu: Fenerbahçe kayberderse Aykut Kocaman`ın son maçı olur Kaya Çlingiroğlu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin kaybetmesi halinde Aykut Kocaman'ın gideceğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
avrupa ligi beşiktaş serdar ali çelikler
Son güncelleme: 13:06 | 10.02.2018
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