Serdar Ali Çelikler’den flaş Beşiktaş açıklaması

Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, NTV Spor&#8217;da Beşiktaş&#8217;ın üç kulvardaki zorlu fikstürünü değerlendirdi ve &#8220;Beşiktaş 9 günde Avrupa&#8217;dan ve ligden koparsa kıyamet kopar&#8221; dedi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t10 Şubat 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tKaya Çilingiroğlu: Fenerbahçe kayberderse Aykut Kocaman`ın son maçı olur\r. \t\t\t\tKaya Çlingiroğlu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin kaybetmesi halinde Aykut Kocaman'ın gideceğini iddia etti.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .